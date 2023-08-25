Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Wagner lideri Prigojin sonrası savaşın seyri
Rus paralı asker şirketi Wagner grubunun lideri Yevgeni Prigojin’in şüpheli bir şekilde ölmesi, Ukrayna’da -tahmin edileceği üzere- sevince yol açtıysa da Kiev yönetimi, kendilerinin bu işin arkasında olduklarını kesin bir şekilde reddediyor.
Hatırlanacağı üzere Prigojin, 23
Haziran’da Rusya yönetimine
isyan bayrağı açmış ve Moskova’ya
doğru harekete geçmiş, ancak,
başkente 200 kilometre kala
Rusya’nın üst yönetiminde bazı
kişilerden beklediği desteği
bulamadığı için olsa gerek Putin
yönetimiyle anlaşma yaparak
isyanı bitirmek zorunda kalmıştı.
Putin’in Wagner grubunun isyanını
Rusya’nın 1917’deki Şubat ve
Ekim devrimlerine benzetmesi,
Kremlin yönetiminin bu isyandan
(veya darbe girişiminden) nasıl
ürtktüğünü en net bir şekilde
gösteriyordu. Bu süreçte,
Rusya’daki devlet aygıtının
zayıflıkları da gözler önüne
serilmişti. Wagner isyanının
Moskova yönetiminde paniğe
yol açmasının en önemli nedeni,
Prigojin’in Rus toplumunun
genelinde ve Rusya’daki milliyetçi
çevrleer nezdinde geniş bir
popülerliğe sahip olmasıydı.
KİEV DEĞİŞİM BEKLEMİYOR
Wagner savaşçılarından 5 ile
6 bin kişinin temmuz ayından
itibaren Belarus’a yerleştirilmesi,
Ukrayna yönetiminde Wagner
grubunun kuzeyden sızması
konusunda endişelere neden
olmuştu. Ayrıca Ukranya’nın
Belarus sınırı da iyice tahkim
edilmişti. Belarus Devlet Başkanı
Aleksandır Lukaşenko’nun da
geçen ay Rusya’yı ziyareti sırasında
Wagner’in Polonya’ya hareket
etmek istediğini söylemesi,
Polonya’da ve Baltık ülkelerinde
güvenlik kaygılarının artmasına
neden olmuştu. Ancak Kiev,
Wagner liderinin önceki akşamki
ölümünün savaşın genel gidişi
üzerinde bir değişiklik yapacağına
inanmıyor. Bunun önemli
nedenlerinden biri Ukrayna’nın şu
anda karşı taarruza geçmiş olması.
Çünkü savaşın mevcut aşamasında
iş, özel askerlerden çok, ağır
silahlara düşüyor.
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