Yasak olan bölgeden ’mahsur kaldık’ ihbarı geldi: Ekipler alarma geçti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağında su seviyesi düşük olduğu sırada yasak olmasına rağmen yürüyerek Manavgat Şelalesinin altındaki adacığa geçen 2 genç, suyun yükselmesinin ardından adacıkta mahsur kaldı. Gençler Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler gençleri kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 14:43
Yasak olan bölgeden ’mahsur kaldık’ ihbarı geldi: Ekipler alarma geçti
Abone Ol google-news

‘Manavgat Şelalesi’nin altındaki adacıkta mahsur kaldık’ ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. 

Olay yerine gelen ekipler, girilmesi, yüzülmesi ve balık avlanması yasak olan, buna rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı adacıkta 1 erkek, 1 kız olmak üzere 2 gencin yardım beklediğini belirledi.

Manavgat Irmağındaki su seviyesinin hızla yükselmesi ve ekiplerin yürüyerek adacığa geçememesi nedeniyle olay yerine itfaiyeye ait kurtarma botu getirildi. Yaklaşık 1 saati aşkın bir süre mahsur kalan 2 genç, itfaiye görevlileri tarafından kurtarma botu ile alınarak ırmak kenarına çıkarıldı.

Manavgat’ta üniversite eğitimi aldıkları belirlenen Ilgaz Mahmut Kaya (19) ve Esin Toprak (18) isimli gençler jandarma ekipleri tarafından adli işlem yapılması ve bir daha yasaklara uymaları konusunda yapılan uyarının ardından olay yerinden ayrıldı.


Antalya manavgat yasak bölge ihbar

İlgili Haberler

Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşı beraat etti

Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşı beraat etti
Washington DC’de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden uçak düştü

Washington DC’de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden uçak düştü
Oğlunu kaybeden annenin ihbarıyla çökertilen çete operasyonuna 25 tutuklama

Oğlunu kaybeden annenin ihbarıyla çökertilen çete operasyonuna 25 tutuklama

En Çok Okunan Haberler