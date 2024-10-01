Yasaklı madde satıcıları trafiği motokuryelerle yönetiyor: Uyuşturucu taşıyorlar!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

Türkiye’de uyuşturucu kullanımının önüne geçilemiyor. İnternet üzerinden satışlar tepkilere yol açarken uyuşturucu satıcılarının motokuryelerle uyuşturucu taşıtması gündeme geldi. Adli bilişim uzmanı emekli polis İsa Altun, Emniyet’in verilerine göre son altı ayda 59 ilde motokurye ve uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 369 uyuşturucu satıcısı ve kuryenin yakalandığını belirtti.

Operasyonlarda 2 ton 986 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet’e konuşan Altun, “Türkiye’de son zamanlarda sayıları hızla artan motokuryeler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde uyuşturucu tacirlerinin yeni satış yöntemi olarak görülüyor. Bu sistemin ortadan kaldırılması için sektördeki denetimler artmalı teknik ve fiziki takip çoğaltılmalıdır. Özellikle pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için kendilerini motosikletli kurye gibi gösteren uyuşturucu tacirlerinin sayısı çoğaldı. Nitekim bir e-ticaret şirketinin çantasını taşıyan bir motokuryeyi çeviren bekçiler çantada çok miktarda uyuşturucu yakaladı” dedi.

CEZALAR CAYDIRICI OLMALI

Altun, uyuşturucu madde taşıyan ya da satan kişilerin kısa süre sonra salıverilmelerinin toplumda rahatsızlık yarattığını belirterek “Normal koşullarda hüküm giydikten sonra bir daha gün yüzü görmemesi gereken suç makinelerinin 2-3 yıl sonra dışarı çıkıp icraatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri kamuoyu vicdanını yaralamaktadır. Ceza İnfaz Yasası caydırıcı değil, adeta suça teşvik edici olmaktan kurtarılmalıdır” ifadelerini kullandı.