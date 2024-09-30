AKP’li vekilin istifasının skandal perde arkası: Oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 20:12

Güncelleme: 30.09.2024 - 20:12

AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu T.Z., uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

20 kilogram skunk ele geçirilen aracın ise milletvekili Zenbilici adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu T.Z., gözaltına alındı.

T.Z.'nin kullandığı araçta yapılan arabada 20 kilogram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli aracın ise Ahmet Zenbilci adına kayıtlı olduğu belirlendi.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Osmaniye Adliyesi’ne çıkarılan AKP'li vekilin oğlu, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

AKP’Lİ AHMET ZENBİLCİ İSTİFA ETTİ

Bu olayın ardından AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci, bugün yaptığı yazılı açıklamayla istifa etti.

İstifa gerekçesi olarak ise "bir adli soruşturmada oğlunun da adının geçmesini" gösterdi.

"Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir" diyen Zenbilci, bu sürecin partisine ‘zarar vermemesi’ için istifa ettiğini duyurdu.