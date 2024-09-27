Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ile 10 kişi yakalandı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:40

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yakalanan 10 kişi ile birlikte, 10 paket halinde 22,76 gram eroin, 451 adet sentetik ecza, 40 gram metamfetamin, 41,86 gram sentetik kannabinoid, 14,59 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 80 adet tabanca fişeği elde edildi.

Ayrıca, yakalananlar arasında bulunan 2 kişinin de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandıkları ve bir hakkında 2 yıl 1 ay, diğerinin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Samsun #polis

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