"Yasalara uymak zorundayız"

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:42

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde (İzBB) toplu iş sözleşmesi krizi yaşanıyor. Belediye yönetimi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında sosyal denge tazminatında anlaşma sağlanamadı. Belediyede bünyesindeki memurlar eyleme geçerken Cemil Tugay ise basın açıklaması gerçekleştirdi. Tugay açıklamasında söz konusu uzlaşmazlıkta 10 bin liralık bir fark olduğunu açıkladı. Tugay söz konusu ödemeleri 12 bin lira gibi bir düzeyde yapabileceklerini ancak sendikanın 22 bin lira talep ettiğini vurguladı. Sayıştay raporlarına değinen Tugay üst sınırı hükümet belirlediği için daha fazlasını veremeyeceklerini aksi halde kendileri hakkında soruşturma başlatılacağını ve tazminata mahkum olacaklarını açıkladı.

‘TEPKİ GÖSTERMELERİ DOĞALDIR’

CHP İzmir İl Örgütü’nde basın açıklaması yapan Tugay şu ifadeleri kullandı: “Her şeyden önce konu anlaşılmıyor gibi geliyor. Şu an büyükşehir memurlarının sendikası ile aramızda bir uyuşmazlık var. Bu sosyal denge tazminatı maddi miktarı ile ilgili. Onların bizden talepleri ve bizim verebileceğimiz söylediğimiz rakamdan kaynaklı bu durum. Herkes maaşını ve yan ödemelerini alıyor ve işçilerle alakası yok bu durumun. Tamamen memurlarla uzlaşmanın getirdiği bir durum. İnsanların talep etmeleri ve tepki göstermeleri doğaldır.”

‘MECLİS ÖNÜNDEKİ ARBEDE SORUŞTURULACAK’

Belediye meclisi önünde eylemler sırasında salı günü gerçekleşen arbedeye de değinen Tugay “Unutmamamız gereken bir şey var; Memurlar kanunlarla sorumlulukları belli olan arkadaşlarımızdır. Dün hepimizi üzen durumlar yaşandı. Meclis önünde bir arbede yaşandı. Meclisin düzenini bozmak için bir hareket içinde olundu. Yaşanan boyutu ile olmaması gereken bir şeydi. Bununla ilgili soruşturma olacak” dedi.

‘TAZMİNAT YASAL ÜST SINIRIN ÜZERİNDE’

Tugay, söz konusu anlaşmazlığa ilişkin şöyle konuştu: “Belediye yönetiminden sendikanın talep ettiği miktar kanunun yasanın bize sınır olarak koyduğu miktarın üzerinde. Bunun üzerine çıkmayı yapamıyoruz. İzmir dışında hiçbir yerde uygulanmayan durum. Diğer şehirlerde yasal üst sınırı geçen tazminat miktarı yok. Ben de geçen dönem de üzerine çıkılmış. Bu dönem imzalama yetkisi önümüze geldiğinde araştırmalar yaptım. Sendikadaki arkadaşlarla defalarca görüştük. Bana bazı eski kararları gösterdiler ama elimde bir Sayıştay raporu var. Raporda kullanılan ifadeler doğrultusunda biz de bu artışı yapamama duruma getiriyor. Konu bütçe ile alakalı değil. Biz bu artışı yaparsak halkımızda suç duyurusunda bulunulacak ve bize faizle birlikte geri ödeteceğini söyleyen bir rapor ile karşı karşıyayım.”

‘BELEDİYE KENDİ ŞİRKETİM DEĞİL’

Tugay demokratik tepkilere saygı gösterdiğini belirterek “Ben insanların demokratik tepkisine saygı gösteriyorum. Burası benim kendi şirketim değil. Ben İzmir halkı adına bu görevi yerine getiriyorum. Harcanan her para halkın parasıdır. Doğruları yapma zorunluluğum vardır. Yasal üst sınırı üzerine çıkamayacağımı söylemek dışında bir şey yapamıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

‘YASAYA UYMAK ZORUNDAYIZ’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yasal üst sınır üzerinden ödeme yaptığını hatırlatan Tugay şunları söyledi: “Bunun tasarruf tedbirleri ile alakası yok. Yasaya uyuma zorunluluğumuz var. Karşıyaka Belediye Başkanı olduğum dönemde önceki belediye başkanı bu hakkı vermişti. Ben göreve yeni başlayan bir başkan olarak anormal bir artış yapmadan yasal üst sınırının bir miktar üzerinden bir sözleşmeye imza attım. Daha sonra benden çok daha yüksek bir rakam istedi ve imzalamadım. Yasal üst sınırının geçen belediyeler İzmir'de var. İstanbul'da yasal üst sınırı geçen bir kaç belediye var ancak onlar da ödemiyor.”

‘KAMU ZARARINI GÖZE ALAMAM’

Uzlaşmazlığın 6 binden fazla memuru ilgilendirdiğini aktaran Tugay “6 binden fazla memur ile ilgili bir karar. Olası bir kamu zararına göze alamayacağım bir hatadır. Karşıyaka'da istenilen artışları yapmadığım için yaşanmıştı yine konu aynı. 8 Bin 700 TL civarı bir tazminat üst sınır belirlendi. Buna yol ve yemek gibi eklemelerle 12 bin liraya çıkarılabiliyor. Sendikanın talep ettiği 22 bin lira. Konu para değil. Konu yasaya uyma ve uymama” ifadelerini kullandı.

‘HÜKÜMETİN ÜST SINIR KOYMASI DOĞRU DEĞİL’

Tis hakkını her zaman savunduklarını aktaran Tugay “Hükümetin yasal üst sınır koymasını doğru bulmuyoruz. Uymadığımız takdirde yasal süreç başlar. Tüm çalışanların yanındayız.

Küçük bir grubun fazla gergin ve heyecanlı olduğunu gözlemliyorum. Bunlar İzmir'e ve İzmir'in memuruna yakışmıyor. Dışarıda toplanan insanların kaç tanesinin bizim memurumuz olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarımız yerinde bulunmayan memurlarla ilgili tespit yapıldığında sayının az olduğunu gördük. Fevri çıkışları olanların kimler olduğunu incelemek gerekiyor. Belediye ile ilgilisi olmayan insanlar bile aşağıda memurların içerisinde” diye konuştu.

‘TAMAMEN HÜKÜMETİN ELİNDE’

Temmuz ayında maaş artışı olacağını hatırlatan Tugay “Temmuz ayında maaş artışı olacak. Yasal üst sınırı daha yukarı almak tamamen hükümetin inisiyatifinde. Bu kararı biz almadık. Memurlar grevli TİS yapma hakları yoksa tamamen yasaları yapanlardır. Bütün yaşananlarla ilgili genel merkezimizi bilgilendirdim. Siyasi olarak kendi görevimizi yasal olarak sıkıntıya sokmadan yapmak, İzmir halkına yapmamız hizmeti yapma konusunda kararlıyız. Hukuken haklı olduğumu idrak ettiklerine emininim. Biz yakarız yıkarız diye düşünen varsa bu iyi niyetli değil. Görevimin başındayım, 5 yıl boyunca hizmet vereceğim. Bu hizmeti belediye olarak layıkıyla vereceğiz. Bu durum doğrusu anlaşılırsa çözülür. Yasa dışı davrananlar varsa ne gerekiyorsa o adım atılır.”