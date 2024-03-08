Yaşam alanlarını savunuyorlar

Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2024 - 07:18

Çevreye karşı yürütülen mücadelede ise kadınlar ön planda. Cumhuriyet, İkizdere’de mücadele gösteren Ekoloji Birliği Kadın Meclisi Üyesi Aslı Kahraman, Muğla Marmaris’teki Sinpaş’ın milli parka yaptığı otel projesiyle savaşan Marmaris Kent Konseyi’nden Halime Şaman ve Kazdağları’nı korumak için direnen Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan’la konuştu. Kadınlar, “Baskılar bizi yıldıramayacak, yaşamlarımızı, yaşam alanlarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

‘ACIYA ACIYA ÖĞRENDİK’

“Biz ötekiyiz, güçlü olmak zorundayız” ifadelerini kullanan Marmaris Kent Konseyi’nden Halime Şaman, “Kız kardeşliği ruhuyla yaşamak için yaşatmak, dayanışmak gerektiğini canımız acıya acıya öğrendik. Erkeklerin yaptığı gibi otoriteyle rıza ilişkisi kursaydık bugün olduğumuz noktada olamayacağımızı da biliyoruz. Bizim bedenlerimizi metalaştıranla doğayı metalaştıran aynı eril irade. Bu yüzden yaşam alanlarını savunmak yani yaşamı savunmak tam da bizim normalimiz. Hayat sokakta, alanda, doğada. Kimsenin anası, bacısı, karısı olmadan soyu toprakta, başı havada ama hep en önde olmaya devam edeceğiz. Ekoloji mücadelesi içerisindeki kadınlar olarak çok şeyiz ama doğa içinde sadece bir zerreyiz. Özgürlüğe sevdalı zerreler” diye konuştu.

Ekoloji mücadelesinin kadınların omzunda yükseldiğine dikkat çeken Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, “Kadınlar en önde. Ancak bu süreçte baskılara ve haksızlıklara maruz kalıyor. Önceki gün benim duruşmam vardı. Bir yakalama işlemi nedeniyle hak ve özgürlüğüm kısıtlandığı için devlet aleyhine açtığım dava ne yazık ki reddedildi. Yine Avdan’da tarlasını kömür madenine vermek istemeyen 75 yaşındaki Hatice Abla 5 yıl hapis istemiyle yargılandı. Bu durumda olan çok sayıda kadın var. Baskılar bizi yıldıramayacak, yaşamlarımızı, yaşam alanlarımızı korumaya ve eşit yurttaşlık ve eşit temsil talebimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Direnişin devam ettiğinin altını çizen Ekoloji Birliği Kadın Meclisi Üyesi Aslı Kahraman Eren ise, “Çığ gibi büyüyen, zulme boyun eğmeyen kadınlar, sahada, doğada, direnmeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında, mesleğinde, evinde, toprağında varolan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı