Yaşam hakkı savunucuları İstanbul Valiliği’nden seslendi: ‘İktidarın derdi çocukların hakları ya da güvenlik değil’

Dün İstanbul Valiliği önünde bir araya gelen yaşam hakkı savunucuları basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını hayvansever adına Yaşam İçin Yasa’dan Dilek Atik okudu.

Atik “Biliyoruz ki sokakta yaşayan hayvanları katletmek için çalışan, bunun için başından itibaren ana akım medyada sistematik olarak yalan, yanıltıcı ya da hedef gösteren haberlerle yaşam hakkına saldırının zeminini hazırlayan, çocuk haklarını araçsallaştırarak katliama kılıf uydurmayı kendine adeta kalkan edinen iktidarın derdi çocukların hakları ya da güvenlik değil” ifadelerini kullandı.

‘KÖPEKLERİ ÖLDÜRMEYİ KENDİSİNE GÖREV OLARAK TANIMLIYOR’

Sokakların güvensiz olmasının nedeninin köpekler değil; iktidarın şiddeti sıradanlaştıran, meşrulaştıran, cezasızlıkla ödüllendiren, resmen destekleyen politikaları ve uygulamaları olduğuna dikkat çeken Atik, “Okula aç giden çocukları görmezden gelen, mesleki eğitim merkezi adı altında MESEM ile çocukların sermayeye her koşulda çalıştırılacak ucuz iş gücü olmasını sağlayan, çocukların okulu bırakmak zorunda bırakılarak işçi olmasını ve iş cinayetlerinde ölmelerini umursamayan, çocukların istismara maruz kalmasına ilişkin yapısal hiçbir adım atmayan; çocuklara geleceksizlik, yoksulluk, yoksunluk ve seçeneksizlik dışında hiçbir yol bırakmayan iktidar; çocukların güvenliği için tüm köpekleri öldürmeyi kendisine görev olarak tanımlıyor” diye konuştu.

‘SOKAKLAR TECAVÜZCÜLER ÖZGÜRCE DOLAŞTIĞI İÇİN GÜVENSİZ’

Katliam Yasası’nın hayvanlara karşı şiddeti körüklediğine değinen Atik, “Bu yasadan daha da cesaret alan katillerin, tecavüzcülerin hayvanlara şiddet uygulamasını, işkence etmesini, öldürmesini ve bunlardan ceza almadan sokaklarda dolaşmasını görüyoruz. Sokaklar bu katiller, tecavüzcüler özgürce dolaştığı için güvensiz; köpekler özgür bir şekilde yüzyıllardır olduğu gibi bizimle yaşadığı için değil. Her gün kadınlar erkekler tarafından öldürüldüğü, şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldığı için güvensiz. Çocuklara yönelik istismarın üstü örtüldüğü, buna ilişkin bütünlüklü politika oluşturulmadığı için güvensiz” dedi.