Kazdağları'nın narçiçeği: Yeşilyurt Köyü

09 Haziran 2024 Pazar

Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı olan Yeşilyurt Köyü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Köyü gezerken bu karara hak veriyorsunuz. Otantik taş mimarinin etkili olduğu köyde bir zamanlar Rumlar yaşamış.

YEŞİLYURT KÖYÜ'NÜN TARİHİ

Yeşilyurt Köyü, tarihi M.Ö. 2000'lere kadar uzanan bir geçmişe sahip. Antik dönemde 'İda Dağı' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kurulu olan köy, eski taş evleri ve dar sokaklarıyla adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Kazdağları'nın yemyeşil ormanlarıyla çevrili olan köy bir oksijen deposu gibi.

Yeşilyurt Köyü'nü ziyaret ettikten sonra aklımda en çok her sokaktan fışkıran nar ağaçlarının izi kaldı. Yemyeşil ağaçları rengarenk çiçekler ile bezenmiş Yeşilyurt biz şehirde yaşayan insanlar için cennetten bir köşe gibi.

Yeşilyurt son yıllarda büyük şehirlerden kaçmak isteyenler için alternatif olmuş.

YEŞİLYURT KÖYÜ'NDE NE YAPILIR?

Bu küçük ve şirin köyü mutlaka hafta içi ziyaret etmelisiniz. Köyde yapılacak en güzel şey tertemiz havayı içinize çekerek daracık taş sokaklarda köyü keşfetmek. Hafta sonu ve tatillerde epey kalabalık olan köyde bunları rahatça yapmanız pek mümkün değil.

Köye vardığımızda bizi küçük bir meydan, kocaman bir çınar ağacı karşılıyor. Çınar ağacının gölgesinde bir Türk kahvesi içiyoruz. Bizim gittiğimiz tarihte köyde bir yoğunluk yoktu, bu yüzden aracımızı köy meydanına park edebildik. Ancak yoğun günlerde otomobiller için köyün girişinde ücretsiz bir otopark bulunuyor.

Kahvemizi içtikten sonra köyü keşfetmeye başladık. Köyün meydanında tarihi bir cami bulunuyor.

Osmanlı döneminde 1900'lerde inşa edilen bu cami görünüş olarak bir kiliseyi andırıyor. Bunun sebebinin caminin inşası sırasında Yunan işçilerin çalışması ve camiyi kendi kültürlerinin etkisiyle inşa etmeleri olduğu düşünülüyor.

Köyde yaptığımız yürüyüşte pek çok butik otel ve restoran olduğunu görüyoruz. Bu restoranlardan birinde yemek yiyoruz. Tercihimiz bölgenin yöresel lezzeti manlama oluyor. Adatepe Köyü'nde de aynı şekilde pek çok restoranda manlama satılıyordu. "Manlama ne demek" diye soracak olursanız eğer, basitçe şöyle anlatabilirim: ''Üzerinde yoğurt ve salçayla servis edilen bir börek.'' Açıkçası, manlama bana Uşak'ın yöresel lezeetlerinden olan bütmeyi hatırlattı. Ancak manlamayı daha çok sevdiğimi söylemeliyim.

Zeytinyağlı sarma ve kabak çiçeği dolması da Yeşilyurt'ta mutlaka yemeniz gereken lezzetlerden.

Yeşilyurt Köyü samimi atmosferi ve muhteşem doğası ile burayı ziyaret edenlerin kalbinde özel bir yer ediniyor.

Edremit Körfezi ya da Assos gezi planınız varsa Yeşilyurt Köyü'nü mutlaka rotanıza eklemelisiniz.