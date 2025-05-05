Yaşam savunucularından 7 Mayıs çağrısı: Yaşamdan yana olan AYM'ye gelsin
Yaşam savunucuları sokak hayvanları için 7 Mayıs'ta AYM önünde olma çağrısı yaptı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) 7 Mayıs’ta sokakta yaşayan hayvanların toplatılmasının önünü açan katliam yasasının iptali istemini görüşecek. Türkiye'nin her yerinden yaşam hakkı savunucuları Ankara'ya gelecek, tüm gün AYM karşısında, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda nöbette olacak.
Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi konuya ilişkin açıklama yaptı. "AYM sokakta yaşayan hayvanların toplatılıp, sistematık şekilde katledilmesinin önünü açan yasanına karşı, "Yaşam Haktır" demek için 7 Mayıs'ta tüm gün yaşam nöbetindeyiz "Haktan, hukuktan, yaşamdan yana olan herkesi birlikte ses yükseltmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.
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