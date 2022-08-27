Yaşamını yitiren futbolcu Aytunç Topaloğlu kimdir, kaç yaşında? Aytunç Topaloğlu hangi takımlarda oynadı?

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:50

Zonguldak'tan Karabük istikametine giden yük treni tren yolunda futbolcu Aytunç Topaloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İşte, yaşamını yitiren futbolcuya dair merak edilen noktalar...



AYTUNÇ TOPALOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



9 Ağustos 1987 yılında Zonguldak'ta doğan Ayunç Topaloğlu, Zonguldakspor alt yapısında futbol kariyerine başladı. 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu Kilimli Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Devrek Belediyespor ve Çaydeğirmeni Belediyespor'da futbol oynadı. En son 3 Şubat 2022 tarihinde Kilimli Belediyespor bünyesine katılan Topaloğlu'nun aynı zamanda Kilimli Belediyesi'nde personel olarak çalıştığı da öğrenildi.