Mehmet Nuri Yıldız kimdir, neden istifa etti? AKP'li başkan Mehmet Nuri Yıldız'ın açıklaması...

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:34

'AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı' ve 'Önder İmam Hatipliler İl Teşkilatı Başkanı' Mehmet Nuri Yıldız, sosyal medyadan paylaşılıp, gündeme oturan görüntüleri nedeniyle istifa etti. İşte AKP'li başkan Mehmet Nuri Yıldız skandalına dair merak edilenler...



MEHMET NURİ YILDIZ KİMDİR?



Mehmet Nuri Yıldız, ortaokul ve liseyi Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde okudu. 2003 yılında evlenen Yıldız, çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2008 yılında kendi işyerini kurdu.

2007 yılından beri AKP üyesi olan Mehmet Nuri Yıldız, 2017 yılında AKP İl yönetiminde İl Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanı olarak görev yaptı. Yıldız, Kürtçe ve Arapça olmak üzere 2 yabancı dil biliyor.

MEHMET NURİ ÖZEL HAYATI

19 yıllık evliliği olan Mehmet Nuri Yıldız'ın 7 çocuğu olduğu biliniyor.

MEHMET NURİ YILDIZ NEDEN İSTİFA ETTİ, NE DEDİ?

Önder İmam Hatipliler Derneği İl Teşkilat Başkanı olarak da görev yapan Yıldız, bir kadınla telefonda görüntülü olarak konuştuğu müstehcen video görüntülerinin sızdırılması sonrasında bugün istifa ettiğini duyurdu. AKP'li başkan, olayın montaj olduğunu iddia ederken, il teşkilatını bu süreçte kendisine destek vermemekle suçladı.

Yıldız, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli Ağrı kamuoyuna ve basın mensuplarına;

07/08/2022 tarihinde WhatsApp üzerinde görüntülü olarak +31644172358 nolu numaradan arandım. Hemen akabinde +4915756509979 nolu numaradan ekran görüntüsü alınıp, farklı bir numaradan 10.000 bin dolar karşılığında görüntünün ellerinde olduğunu ve müstehcen bir video hazırlanarak yayınlanacağı tarafıma söylendi. Şantajı kabul etmediğimden dolayı kumpas videosunu sosyal medyada yayınlamaya başladılar.

İki yıllık süre zarfında yerelde gece/gündüz demeden DAVAM uğruna yaptığım çalışmalar, sözde dava arkadaşlarım tarafından her seferinde sekteye uğratılmaya çalışıldı.Geldiğimiz bu süreçte bu şantaj videosu teşkilattaki sözde dava arkadaşlarım tarafından gerçekmiş algısı yaratılarak lanse edildi. Şahsımın, ailemin ve yönetimimin daha fazla itibar suikastine maruz kalmaması için; İl teşkilatının bu süreçte olayın montaj olduğunu bildikleri halde arkamda dik bir duruş sergilemediklerinden dolayı 17/10/2020 tarihinde tarafıma tebliğ ettikleri merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum.''