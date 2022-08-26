İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen İlker Karagöz kimdir, kaç yaşında? İlker Karagöz'ün çalıştığı kurumlar...
İsmail Küçükkaya'nın Fox'den Halk Tv'ye geçmesiyle, Fox grubu Küçükkaya'nın yerine gelecek isme odaklandı. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti. Peki, İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen İlker Karagöz kimdir, kaç yaşında?
İsmail Küçükkaya, 10 yıl boyunca sabah haberlerini sunduğu Fox TV’den ayrılarak, Halk TV’ye transfer olmuştu. Küçükkaya'nın yeni sezonda boş kalan koltuğu, uzun yıllardır Fox bünyesinde olan İlker Karagöz'e emanet edildi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti. İşte, İlker Karagöz'e dair merak edilenler...
İLKER KARAGÖZ KİMDİR?
18 Mart 1980'de Muş'ta doğan İlker Karagöz, 2002 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. 2001-2007 yılları arasında Atv haber merkezinde muhabirlik yaptı. 2007-2017 yılları arasında Fox tv Ankara Haber Merkezinde muhabir olarak görev yaptı. 2017 yılından bu yana Fox tv’de Cumartesi ve Pazar günleri "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" programını sunmaktadır.
İLKER KARAGÖZ'ÜN ÇALIŞTIĞI KANALLAR
- 2017 yılından bu yana Fox TV'de “İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu” programını sunuyor.
- 2007-2017 Fox Tv Ankara Haber Merkezinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Parlamento muhabirliği yaptı.
- 2001-2007 Atv Ankara Haber Merkezinde siyaset ve yaşam haberleri hazırladı.
İLKER KARAGÖZ KİMİNLE EVLİ?
Gazetecilik ve sunuculuk yapan İlker Karagöz, Damla Ünler Karagöz ile evlidir.Çiftin, Can ve Deniz adında 2 oğlu vardır.
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