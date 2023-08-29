Yayınlanma: 29.08.2023 - 16:13

Güncelleme: 29.08.2023 - 16:13

Raşit Gökçeli hakkında çıkan haberlerin ardınadan Gökçeli'nin kim olduğu internette aratılmaya başlatıldı. Raşit Gökçeli hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Raşit Gökçeli kimdir, nereli? Raşit Gökçeli kimin oğlu? Raşit Gökçeli öldü mü, neden öldü?

RAŞİT GÖKÇELİ KİMDİR?

Raşit Gökçeli, 20 Ekim 1944'te doğdu. Orta öğrenimini İstanbul'da Saint Benoit Lisesi'nde tamamladı. 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünü bitirdi. Mimari bürolarda staj ve desinatörlük, çeşitli saha araştırmalarında araştırmacılık ve anketörlük gibi işler yaptı. 1970'te öğrenci asistan olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde çalışmaya başladı. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini yaptı asistan ve öğretim görevlisi olarak 1980'e kadar çalıştı.

1981-82 yılları arası Cem Yayınları Arkadaş Çocuk Dizisi Yönetici Yardımcılığı yaptı. 1982'de Prof.Dr. Mübeccel Kıray tarafından yönetilen Ereğli Araştırması'nda saha araştırmacılığı çalışmasına katıldı. 1982-1998 yılları arasında Toros Yayınları Yöneticiliği yaptı ve 2000 yılında emekli oldu. Telos Yayıncılık ve Bartok Yayınları bünyelerinde editörlük ve redaksiyon görevlerini yürüten Gökçeli, PEN Kulübü (Türkiye), BESAM Meslek Birliği, Mimarlar Odası, Mimarlar Derneği, Mimarlık Vakfı, İTÜ Vakfı, ODTÜ Mezunları Derneği gibi derneklerin yönetimlerinde yer aldı.

Makaleleri; Mimarlık, Ada, Yapı, Yaşama Sanatı, Varlık, Dünya Kitap, Gösteri, Öteki-siz gibi mesleki ve edebiyat dergilerinde yayımlandı.

RAŞİT GÖKÇELİ KİMİN OĞLU?

Raşit Gökçeli, Yaşar Kemal ile Tilda Kemal'in manevi oğludur.

RAŞİT GÖKÇELİ ÖLDÜ MÜ?

Yaşar Kemal ile Tilda'nın manevi oğlu yayıncı Raşit Gökçeli 79 yaşında hayatını kaybetti. Kötü haberi Yayıncılar Birliği duyurdu.