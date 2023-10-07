Cumhuriyet 'Eymen' kod adlı Aylin Atmaca'nın ifade tutanağına ulaştı: Yaşar Okuyan görüşme istemiş
Örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi gibi birçok suç nedeniyle 8 bin 658 yıl hapse mahkûm edilen Adnan Oktar ve örgütüne yönelik tartışmalar, Youtube’da yayın yapan 140journos’un “Kedicik” adlı belgeselinin ardından yeniden alevlendi.
Söz konusu tartışmalar sürerken Adnan Oktar Suç Örgütü Operasyonu’nu yürüten dönemin mali şube Müdürü Furkan Sezer ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın Adnan Oktar’ı operasyon öncesinde uyardığını iddia etti.
Bir televizyon programında konuşan Sezer, Okuyan’ın, “Eymen” kod adlı örgüt üyesi Aylin Atmaca’ya, “Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak. Tayyip Bey’in onayıyla. Ona göre tedbirlerinizi alın” diyerek operasyon öncesi uyarılarda bulunduğunu belirtti.
Cumhuriyet tartışmaların odağındaki Atmaca’nın ifade tutanağına ulaştı. Belgede, örgütün Ankara grubundan olan Atmaca ve Yeliz Sucu’nun telefon konuşmaları var. Telefon konuşmasını konu alan tutanak, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın Adnan Oktar’ı ziyaret etmek istemesini konu alıyor.
Atmaca, söz konusu konuşmaya ilişkin verdiği ifadede, “Yeliz Sucu camiadan arkadaşımdır. Bu telefon görüşmesinde eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan Bey Adnan Beyi ziyaret etmek istediğini bana söyledi. Ben de Yeliz’i arayarak ziyaretin programını yapmasını istedim” ifadeleri yer aldı.
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