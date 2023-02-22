Yaşar Okuyan kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Okuyan neden CHP'den ihraç edildi?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 15:24

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 15:59

CHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın CHP'den ihraç edildiği bildirildi.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan 28 Ağustos 1950'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizelidir. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı.

YAŞAR OKUYAN HANGİ PARTİLİ?

Aktif siyasete 1970'li yılların başında MHP'de başladı. 12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda MHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak yargılandı. Yaşar Okuyan, Mesut Yılmaz’ın ANAP liderliğine seçilmesinden sonra bu partiden Meclis'e girdi. 20. ve 21. Dönem'de Yalova milletvekili seçildi. ANAP'tan istifa etmesinin ardından 2002 yılında eski partisi MHP'ye katıldı. Daha sonra MHP'den de ayrıldı ve 28 Mart seçimleri'nde Doğru Yol Partisi'nden Yalova Belediye Başkan Adayı oldu, fakat seçilemedi. 2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi'ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi'ne katıldı.

15 Şubat 2015 tarihinde Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcılığına getirildi. 2018 yılında görevinden ayrıldı.

YAŞAR OKUYAN EVLİ Mİ?

Yaşar Okuyan'ın 3 kızı var. 2012 yılında Özlem Kaya ile evlendi.

YAŞAR OKUYAN'IN KARDEŞİ KİM?

Yaşar Okuyan'ın kardeşi Arif Ekim'dir. Sosyalist görüşe sahip olan Ekim, siyasi görüş farkılıkları nedeniyle Okuyan olan soyadını Ekim olarak değiştirdi. Yaşar Okuyan ve Arif Ekim 2015 yılında Vatan Partisi'ne katıldı.

YAŞAR OKUYAN CHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Okuyan, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini öne sürmüş, Akşener’in ‘bu bilgiler sebebiyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını’ iddia etmişti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, ‘Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu' da iddia etmişti.

Okuyan, CHP içinden veya CHP’ye yakın çevreler tarafından yürütülen ‘Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in bulunduğunu’ öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu söz konusu iddiaları yalanlamıştı.