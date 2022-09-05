Yasemin, boşanma aşamasında olduğu erkek A. Demirok tarafından silahlı saldırıya uğradı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 20:52

Yasemin Demirok (38), 26 Temmuz'da 15 yıldır evli ve boşanma aşamasında olduğu erkek A. Demirok (43) tarafından yakın mesafeden vuruldu. Olay günü kaçan ve yakalanmayan fail A. Demirok hala aranıyor. Evliliğinin başından beri fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığını söyleyen Yasemin, silahla tehdit edildiğini belirtti.

"YILLARCA ESİR HAYATI YAŞADIM"

Boşanma aşamasında olduğu erkeğin genelde alkol aldığını ve bazı bahanelerle kendisini fiziksel şiddete maruz bıraktığını anlatan Yasemin, "Yıllarca esir hayatı yaşadım. Sebepsiz yere beni suçluyordu. Gardropların içine bakııyordu birini bulmak için. Sanki hayatımda biri varmış gibi davranıyordu. İş yerime kamera ve ses kayıt cihazı koymuş, beni izliyordu hep. Bir yere izinsiz gidemezdim, çocuklarım olmadan dışarı çıkamazdım. Bir keresinde burnuma çok sert bir şekilde vurmuştu, kız kardeşi beni hastaneye götürmüştü" ifadelerini kullandı.

Failin, ailesini tehdit ettiği için yıllarca boşanma davası açamadığını aktaran Yasemin, ailesinin evine gittiğinde A. Demirok'un sokakta ateş açtığını anlattı.

"YAKIN MESAFEDEN 5 EL ATEŞ ETTİ, 'ÖLÜYORUM ARTIK' DEDİM"

Yeni evlendiği zamanlarda silahla kovalandığını ve evin içinde kendisini başka bir odaya kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Yasemin, "Bana 'sanki kapıyı kapatmasan seni halledemeyeceğim' demişti. Hep beni yıldırmaya çalıştı. Psikolojim bozulmaya başladı. Aile evine gittim ve bu sefer kararlıydım, boşanma davası açtım. Birkaç duruşma oldu ve karar duruşması olmadı. Korkuyla hep geri döndüm aileme bir şey yapmasın diye. "Anneni babanı, kız kardeşlerini öldüreceğim" diyordu. Çocuklarım her şeye şahit oldu, onlara da sataşıyordu. Büyük kızımı dövüyordu mesela. Bir bana şiddet uyguluyordu bir de çocuklarıma. Elleriyle vuruyordu genelde bana, eli de ağırdı." dedi.

Silahlı saldırıya uğradığı günü anlatan Yasemin, iş çıkışı servisle eve gittiğini ve evine girerken arkasında A. Demirok'u gördüğünü söyleyen Yasemin, A. Demirok'un kelepçesinin olduğunu sandığı için rahat hareket ettiğini anlattı. Failin belinden tuttuğunu ve kaçmaya çalıştığını anlatan Yasemin, "Elini beline attı ve 'Ben sana demiştim' dedi. Yakın mesafeden 5 el ateş etti. "Ölüyorum artık" dedim, çocuklarımı hayal ettim. Dört kurşun da benim sol bacağıma geldi, bir tanesi hala içimde. Sonrasında kaçtı ve hala yakalanmadı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KAN KAYBETTİM, DAMARIM PARÇALANDI"

Yasemin'in iki büyük kırığı var ve kalçasının üstündeki kemiğinin tamamen kırık. Bakıma muhtaç bir şekilde yattığını aktaran Yasemin, kamuoyuna aşağıdaki şekilde seslendi: