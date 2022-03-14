Yasemin Göksu, türküsünü Limak'a vermedi: 'Aç kalırım daha iyi'

14 Mart 2022 Pazartesi, 22:38

Sanatçı Yasemin Göksu, Limak Holding'in '18 Mart Çanakkale Zaferi' videosu için Urumeli Hatırası albümündeki Mendilimin Yeşili türküsünü kullanmak istediğini ifade etti.

Twitter'dan paylaşım yapan Göksu, "Limak Holding için 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu hazırlayacak olan bir şirket,Urumeli Hatırası albümündeki "Mendilimin Yeşili" türküsünü bedeli karşısında kullanmak istediğini söyledi. Bel kemiğime çivi battı sandım" dedi.

Göksu, "Bir kuruşları geçerse haram olsun bana. Aç kalırım daha iyi!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Limak Holding için 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu hazırlayacak olan bir şirket,Urumeli Hatırası albümündeki "Mendilimin Yeşili" türküsünü bedeli karşısında kullanmak istediğini söyledi. Bel kemiğime çivi battı sandım. Bir kuruşları geçerse haram olsun bana. Aç kalırım daha iyi! — Yasemin Göksu (Official) (@yasgoksu) March 14, 2022

"TÜRKÜYÜ TIP BAYRAMI DİYE DOKTORLARA İTHAFEN PAYLAŞACAKTİM"

Göksu, bir diğer paylaşımında da, "Bir düzeltme yapalım, böyle reklam yapıyor gibi olmasın lütfen. Hiç öyle bir niyetim yok zira. Bu konunun böyle algilanmasini hiç istemem. Benden türküyü doğrudan Limak Holding değil, onlar adına Çanakkale Zaferi için bir video hazırlamak isteyen bir şirket istedi" ifadelerine yer verdi.

Göksu devamında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Tıp Bayramı diye doktorlara ithafen paylaşacaktim türküyü aslında. Ama yazdığım twit birden çok sayıda rt edilince, reklam yaptığım düşünülmesin diye onu be paylaşmadım. Haber başladığının lütfen düzeltelim sevgili arkadaşlar.