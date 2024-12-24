Yaşlı adam ağaçtan düştü: Hayatını kaybetti!

Samsun'un Bafra ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Yaşlı adam ağaçtan düştü: Hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:59

Türbe Mahallesi'nde budamak için arazisinde bulunan ağaca çıkan Musa Duvan (70) dengesini kaybederek su kanalına düştü.

Dedesinin düştüğünü gören torunu, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Duvan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Duvan'ın cenazesi, Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Samsun #ağaç #hayatını kaybetti

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