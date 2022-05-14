Yaşlı adamın feci ölümü: Damdan düşünce...

Batman'ın Gercüş ilçesinde dengesini kaybedip damdan düşen 84 yaşındaki yaşlı adam, yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:57
Yaşlı adamın feci ölümü: Damdan düşünce...
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçe Köyü'nde yaşayan 84 yaşındaki Ali Aslan, evlerinin damında güneşlenirken dengesini kaybederek düştü. Yaşlı adam, yaşamını yitirdi. 

KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Aslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Hastane

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