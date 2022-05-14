Yaşlı adamın feci ölümü: Damdan düşünce...

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:57

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçe Köyü'nde yaşayan 84 yaşındaki Ali Aslan, evlerinin damında güneşlenirken dengesini kaybederek düştü. Yaşlı adam, yaşamını yitirdi.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Aslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.