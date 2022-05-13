Manisa'da 20 öğrenci 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; öğrencilerin sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

AA
13 Mayıs 2022 Cuma, 16:59
Manisa'da 20 öğrenci 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Yağmurlu Recai Berber İlkokulunda 20 öğrencide öğle yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavilerinin ardından 10 öğrenci taburcu edildi. Diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Manisa öğrenci

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