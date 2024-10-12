Yaşlı çift iki gündür kayıp: Ekipler ormanda arıyor

Bolu’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı çiftin ormanda otomobili bulundu. Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor.

Yaşlı çift iki gündür kayıp: Ekipler ormanda arıyor
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İHA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 11:45

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası mevkisine mantar toplamaya giden Ömer Ç. (80) ve Fatma Ç. (73) ormana çıktı.

14 KE 470 plakalı otomobil ile ormana çıkan yaşlı çift, akşam saatlerinde kayboldu. Çiftten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler, gece başlattıkları çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle sürdürüyor. AFAD ekipleri, yaşlı çiftin bulunması için ormanlık alanda yürütüyor.


Etiketler: #bolu #mantar #kayıp

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