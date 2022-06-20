Yaşlı kadın fark etti: Hırsızlar saklandıkları çatıda yakalandı
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, 2 katlı evinin çatısında birilerinin olduğunu görerek durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi. Şüphelileri evin yanındaki depoda yakalayan polis ekipleri, şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.
Bursa’da yaşlı kadın, evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden seslerin gelmesi üzerine giderek kontrol etti. Hırsızların olduğunu fark eden yaşlı kadın kapıyı üzerlerine kilitleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri 2 hırsızlık şüpheli şahsı saklandıkları çatıda kıskıvrak yakaladı.
DEPODAKİ SESLERİ DUYDU
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahriye Kalkan evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden sesler geldiğini fark etti.
KAPIYI ÜSTLERİNE KİLİTLEDİ
Bunun üzerine kontrole giden Fahriye Kalkan, evde hırsızların olduğunu fark ederek kapıyı üzerlerine kilitledi. Durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek çatıda saklanan 2 hırsızlık şüphelisi şahsı kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler.
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