Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çiftçi Mustafa Koçyiğit (62), tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 19:39
Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu
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Köprübaşı'nın Karabük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Koçyiğit, bu sabah çalışmak için tarlasına gitti.

Koçyiğit'ten uzun süre haber alamayan yakınları, kendisine de ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Koçyiğit'i sulama havuzunda bulup, sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Havuza düştüğü sanılan Koçyiğit'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 


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