Çukura düşüp baygınlık geçirdi: Yeri sinyalinden belirlendi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:36

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:11

Olay, gece geç saatlerde İpekyolu ilçesinin Vali Mithat Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken dengesini kaybeden Ali Erkul, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü. Kısa süre sonra kendisine gelen Erkul, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ancak baygınlık geçiren Erkul, bulunduğu bölgenin adresini ekiplere bildirmedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 araç ve 14 itfaiye personeli ile jandarmanın katıldığı arama çalışmaları el feneri yardımıyla yapıldı.

Çukurca düştükten sonra baygınlık geçiren Erkul’un bulunduğu yer, jandarma tarafından cep telefonu sinyali ile tespit edildi.

Ardından itfaiye ekipleri yaralı Erkul’u çıkartmak için çalışma başlattı. 4,5 saat süren çalışmanın ardından düştüğü çukurdan çıkarılan Ali Erkul, sağlık personelinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.