Yaşlı kadını araca almayan taksiciler için karar çıktı
İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan ve taksiye binmek isteyen yaşlı bir kadını, kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle almayan 2 taksiciye 1823'er lira para cezası kesildi. Araçlar da 3 gün trafikten men edildi. Sürücülerin çalışma ruhsatları askıya alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih'teki bir hastanenin önünde yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.
Sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri inceleyen polis, yaşlı kadını kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle aracına almayan 2 taksinin plakasını ve sürücüsünün kimliğini belirledi.
PARA CEZASI VERİLİP ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
H.T. ve İ.D.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1823'er lira para cezası uygulanırken, araçlar da 3 gün süreyle trafikten men edildi.
RUHSATLARI DA ASKIYA ALINDI
Öte yandan, tutanakla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne de bilgi verilerek 2 sürücünün çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlandı.
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