Taksici genç kadına Kadınlar Günü'nde dehşeti yaşattı

22 Mart 2022 Salı, 15:00

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 20 yaşındaki genç kadın F.D.D ve bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç. (48) araç içerisinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kadını darp etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.