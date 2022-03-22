Taksici genç kadına Kadınlar Günü'nde dehşeti yaşattı
İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın ile araç içerisinde tartışan taksici, araçtan inerek kadını darp etti. Görüntüler kayıt altına alınırken kadının şikayeti üzerine taksici gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 20 yaşındaki genç kadın F.D.D ve bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç. (48) araç içerisinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kadını darp etti.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
- 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sips
- Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet iste
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
- Üniversite öğrencisi Furkan 4 gündür kayıp
- Bir zamanların belediye başkanı şimdinin çaycısı
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
En Çok Okunan Haberler
- Yol kenarına atılan el bombaları: Gözaltı sayısı yükseld
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- SOL Parti’den seçimlere ilişkin çağrı
- Dengeleri değiştirecek sonuç
- Bakan Koca telefon etmiş
- 'Cumhur'un seçim planını yazdı
- Comolli, İstanbul'da bir restoranda görüntülendi
- Apple'dan 'pili çabuk biten' modeller için açıklama
- CHP'den polisler hakkında suç duyurusu
- Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Yoğun kar geliyor!