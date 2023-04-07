Yaşlı kadını kafasına taşla vurarak öldürmüştü... Cezası belli oldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:13

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 16:13

Erzincan'da yaşlı kadını kafasına taşla vurarak öldürdüğü suçuyla tutuklanan sanık Onur Romancı, çıkarıldığı mahkemece indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Onur Romancı tutuklu bulduğunu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İNDİRİM YAPILMADI

Tutuksuz yargılanan sanık E.A. ile taraf avukatları ve maktul Şehriban Ercan’ın yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Dava dosyası kapsamında tüm delilerin toplandığını belirten mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını sordu.

Bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirten Cumhuriyet savcısı, sanıkların fikir ve eylem birliği içeresinde 'kasten öldürme' suçunu işlediklerini, dava dosyasına giren delil ile tanık ifadeleriyle sabit olduğunu belirterek, müebbet hapse çarptırılmalarını istedi. Mütalaaya karşı Romancı, daha önceki savunmalarını tekrar ettiği belirtildi. Sanıklardan E.A. ise mütalaada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına katılan avukat Duygu Güner ise her iki sanığın da 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ederek, sanıkların eylemleri iştirak halinde gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Maktul yakınlarının avukatı da sanıkların, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçunu işlediklerini belirterek, cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından sanık Onur Romancı’yı 'kasten öldürme' suçundan, verilen cezada herhangi bir indirim yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık E.A. ise beraat etti.

Heyet ayrıca Romancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU

Erzincan’da 07 Temmuz 2022’de merkeze bağlı Yalınca köyünde devriye görevini gerçekleştiren jandarma ekipleri, tedirgin tavırlarıyla dikkati çeken ve gasp suçundan sabıkası bulunan Onur Romancı’yı (33) bir olaya karışmış olabileceği şüphesiyle durdurmuştu.

Köyde durumu kontrol eden jandarma ekipleri, şüphelinin komşusu Şehriban Ercan'ın (79) köylüler tarafından evinin yanındaki su kanalında kafasına taşla vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulunması üzerine soruşturmayı derinleştirmişti.

Olay yerine çağrılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli Onur Romancı’yı gözaltına almış, savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklanmıştı.