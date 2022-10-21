Yatak odasına 'termal çadır' kurmuşlar... Adana'da narkotik operasyonu: 8 tutuklama

21 Ekim 2022 Cuma, 10:26

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese dün eş zamanlı baskın düzenleyip, kentin girişlerinde de şüpheli araçları durdurdu.

KILIÇ, SAMURAY KILICI, PALA...

Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 3 tabanca, 1 samuray kılıcı ve 1 pala olarak tabir edilen kesici ele geçirildi.

TERMAL ÇADIR KURMUŞLAR

Operasyon kapsamında baskın yapılan V.B.’nin (24), Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi’ndeki evinin yatak odasında termal çadır içerisine kurduğu serada 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. V.B., Emniyet'teki ifadesinde uyuşturucu kullandığını, Hint kenevirlerini de kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü.

Otoyolda takibe alınıp, uygulama noktasında durdurulan Y.B.’nin (32) otomobilinde ise yedek lastiğin içinde 4 kilo esrar ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki; B.Ç.’nin (20) valizinde de 2 bin 408 sentetik hap bulundu.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. ve B.Ç.’nin de aralarında olduğu 8’i tutuklanırken, V.B. ile birlikte 1 kişi adli kontrol şartı, 17'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.