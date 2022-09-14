Evinde 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarapla yakalandı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 12:45

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Şehzadeler Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla O.N.D.'nin, ilçeye bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu yetiştirdiğini belirledi.

ARAMALARDAN 'SİLAH' DA ÇIKTI

Şüphelinin evine önceki akşam operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarap ile şarap yapımında kullanılan düzenek, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.N.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.