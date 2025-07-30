Yataş’ta 2 bin işçi iş bıraktı: “Yüzde 40 zam istiyoruz”

Kayseri’de faaliyet gösteren ve yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığı Yataş fabrikasında işçiler, ücretlerine yüzde 40 zam talebiyle iş bıraktı. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öziplik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada, işçiler sendika ve fabrika yönetimini protesto etti.

Fabrika içerisinde başlayan yürüyüş, fabrikanın bahçesinde devam etti. İşçiler, “Sendika istifa”, “Yönetim istifa” sloganları atarak taleplerini dile getirdi.

“YÜZDE 15 ZAM ÖNERİLDİ, KABUL ETMEDİK”

Yataş işçileri, 2024 yılının Ekim ayından bu yana maaşlarına hiçbir zam yapılmadığını belirtti. İşçiler, “Ücretlerimiz enflasyon karşısında eridi. Toplu sözleşme sürecinde yüzde 40 zam talep ettik. Ancak işveren sendikası sadece yüzde 15 teklif etti. Bu nedenle iş bıraktık” dedi.

“GEÇİNEMİYORUZ, EN AZ 45 BİN LİRA MAAŞ İSTİYORUZ”

Ortalama maaşların 30-32 bin TL arasında olduğunu söyleyen işçiler, geçinemediklerini belirterek, “Yıllardır bu fabrikada emek veriyoruz. Ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. En az 45 bin TL maaş istiyoruz. Yataş dünya çapında bir firma ama biz işçiler zor şartlarda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU SENDİKA SADECE AİDAT ALIYOR”

Hak-İş’e bağlı Öziplik-İş Sendikası’na da sert tepki gösteren Yataş işçileri, sendikanın kendilerini yalnız bıraktığını savundu. “İş bıraktık ama ortada yoklardı. Bizi savunmuyorlar, sadece aidat alıyorlar. Bu sendikadan bıktık. Sendikayı değiştireceğiz” diyen işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.