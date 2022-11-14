'Yatırım danışmanlığı' adı altında dolandırıcılık: 4 tutuklama

Mersin'de bilişim sistemleri aracılığıyla "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı.

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:22
'Yatırım danışmanlığı' adı altında dolandırıcılık: 4 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

270 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Yaklaşık 5 ay süren çalışmalarda, kimliği tespit edilen 4 şüphelinin "yatırım danışmanlığı" adı altında çok sayıda yurttaşı dolandırarak 270 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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