'Yatırım danışmanlığı' adı altında dolandırıcılık: 4 tutuklama
Mersin'de bilişim sistemleri aracılığıyla "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
270 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ
Yaklaşık 5 ay süren çalışmalarda, kimliği tespit edilen 4 şüphelinin "yatırım danışmanlığı" adı altında çok sayıda yurttaşı dolandırarak 270 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama