Kimliği belirlendi! Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık: Yakayı ele verdi

Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kimliği belirlendi! Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık: Yakayı ele verdi
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:46

Kındam Mahallesi'ndeki bir bağ evinden kaynak makinesi, hilti, çeşitli eşyalar ile mazot çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının hırsızlığın ardından motosikletle bölgeden uzaklaştığını belirledi.

Kimliği tespit edilen şüpheli D.A, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalıntı malzemeler de sahibine teslim edildi.

Polis ekipleri, bağ evlerinin güvenliği için ikamet sahiplerini gerekli önlemleri alması konusunda da uyardı.


Etiketler: #Kırşehir

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