‘Yatırım için verilen paralar ortada yok’

Yayınlanma: 18.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 22:00

Yatırım amacıyla şirkete yatırdıkları paralarını çekmek isteyen bazı yurttaşlar paralarını alamadıklarını belirtti. Paralarını alamayan bazı yatırımcılar şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bahsi geçen şirket sitesinde, değerli metallerin alım satımında müşterilere danışmanlık hizmeti verdiğini ve kişilerin varlıklarını koruduğunu belirtiyor. Mağdur olduklarını belirten yurttaşlar, altın gibi değerli madenlere yatırım yaptıklarını ancak ne kâr alabildiklerini ne de ana paralarını aldıklarını öne sürdü. Cumhuriyet olayın ardından mağdur olduklarını belirten yurttaşlarla konuştu.

‘PARA KARŞILIĞI ALTIN ‘

Asım Elmas isimli yurttaş yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Para yatırdık. Bununla altın platin gümüş alacaklardı, vaatleri oydu. Ürünümü bir göreyim dedim ama ‘halledeceğiz’ diyerek ertelediler. ‘Beni dolandırıyorsun, paramı iade edin’ dedim. ‘İade edemeyiz’ dediler. Halbuki istediğiniz zaman çıkabilirsiniz demişlerdi”

Boğaziçi Üniversitesi emekli profesörlerinden Y.A. da 200 bin dolar kaybı olduğunu belirterek şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Y.A., “TL’yi koruma yasasını kullanarak müşteriye dövizini bozdurup TL ile para transferi yaptırıyorlar, ‘Ama sizin bizdeki hesabınız dolar ve altın üzerine’ diyorlar. Vade bitimi geldiğinde ise kendilerince ayarladıkları bir protokola göre siz bize bu kadar TL verdiniz diyerek seneler önceki enflasyondan ve kur farkından erimiş TL’yi size imza karşılığı vermeyi teklif ediyorlar” dedi.

Şirketin avukatı Rıdvan Özkut ise bahsi geçen iddiaları yalanladı.