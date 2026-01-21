Yatırım programında 60 yıldır bitirilemeyen projeler bile var: Ömür bitti, yollar bitmedi!

Kamu Yatırım Programı’ndaki Karayolları Genel Müdürlüğü projeleri dikkat çekti. Projelerin önemli bir bölümü yıllar önce başlamış. Ancak aradan yıllar geçmesine karşın hâlâ bitmemiş. Öyleki 1960’lı, 70’li yıllarda başlayan projeler bile var. Bu projelerin bitiş tarihleri 2029 olarak güncellenmiş durumda. Örneğin Karaman-Konya’daki Bozkır-Hadim-Adiller Yolu’ndaki çalışma 1965 yılında başlamış. Projenin toplam tutarı 4.1 milyar lira. Geçen yılın sonu itibariyle 592.5 milyon lira harcama yapılmış. Bu yıl için 10 bin lira kaynak ayrılmış. 2029 yılında bitirilmesi planlanıyor.

Batman, Diyarbakır, Siirt illerini kapsayan Silvan-Malabadi/Haydarköprü-11. Bölge Hududu Yolu için proje 1973 yılında başlamış. Projenin toplam tutarı 4.3 milyar lira. 2025 sonu itibariyle yapılan harcama 2.4 milyar lira. Bu yıl için 400 milyon lira kaynak ayrılmış. Projenin 2029 yılında bitirilmesi planlanıyor. Zonguldak-Ereğli Yolu için de proje 1974 yılında başlamış. Toplam tutar 2.9 milyar lira olarak belirlenmiş. 2.6 milyar lira harcama yapılmış. Bu yıl için 260 milyon lira ayrılmış. Bu projenin de 2029 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

ÖRNEK ÇOK

Bu şekilde çok sayıda proje bulunuyor. 90’lı yıllardan, 2000’li yılların başından kalma projeler var. Isparta-Eğirdir Yolu için proje 1993’te başlamış. 772.8 milyon lira proje tutarı belirlenmiş. 671.7 milyon lira harcama yapılmış. Bu yıl için 100 milyon lira kaynak ayrılmış. Projenin bitiş tarihi 2029 olarak belirlenmiş.

BİRİ BİTMEDEN ÖBÜRÜ

Eski projeler daha bitmemiş ancak programa yeni yeni projeler de dahil edilmiş. Bu yıl başlayacak yol projeleri de bulunuyor. Örneğin Gerede-Dörtdivan Yolu, Bozüyük Söğüt Yolu, Çorum İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı, Korkuteli-Tefenni Yolu, Mardin Güneybatı Çevre Yolu ve başka birçok proje bu yıl başlayacak. Bu projelerin de 2029 yılında bitirilmesi öngörülüyor.