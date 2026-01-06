Yavuz Ağıralioğlu'ndan iktidara 'sağlık' eleştirisi: 'Halkı düpedüz müşteri yaptınız, devleti seyirciye çevirdiniz...'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sağlık sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, sağlık sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin, "Bugün sağlık sistemimizde gerçeklik şudur: Randevu yok. Hasta yalnız. İlaçlar eksik. Fark ücretleri fahiş. Hekim tükenmiş. Sistem kilitlenmiş. Saatlerce randevu nöbeti tutan insanlar için mi yolunda, yoksa bir dakikada hasta muayene etmesi gereken doktorlar için mi her şey yolunda? Sağlığı piyasanın insafına bıraktınız. Halkı düpedüz ‘müşteri’ yaptınız. Devleti seyirciye çevirdiniz" dedi.

"SAĞLIĞI PİYASANIN İNSAFINA BIRAKTINIZ"

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"İki dakikalık muayeneyi ‘hizmet’ aylarca beklenen ameliyatı ‘sabır’ diye hiç kimse anlatamaz. Bugün sağlık sistemimizde gerçeklik şudur: Randevu yok! Hasta yalnız! İlaçlar eksik! Fark ücretleri fahiş! Hekim tükenmiş! Sistem kilitlenmiş! Saatlerce randevu nöbeti tutan insanlar için mi yolunda, yoksa bir dakikada hasta muayene etmesi gereken doktorlar için mi her şey yolunda?

Sağlığı piyasanın insafına bıraktınız. Halkı düpedüz ‘müşteri’ yaptınız. Devleti seyirciye çevirdiniz. Sonra da millete ‘sabredin’ diyorsunuz! Biz buna razı değiliz! Önleyici ve koruyucu sağlığı merkeze alan, birinci basamağı güçlendiren, hastaneleri yükten kurtaran, planlı ve sürdürülebilir bir sistemi hayata geçireceğiz. Sağlık çalışanını tüketen değil, güçlendiren; halkı müşteri değil, hak sahibi gören bir anlayışı sisteme dönüştüreceğiz. Sağlıkta adaleti, erişimi ve niteliği sağlayacağız."