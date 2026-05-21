Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'mutlak butlan' tepkisi: 'Demokrasi yok sayılmıştır!'

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen “mutlak butlan” kararının ardından siyasi partilerde peş peşe olağanüstü toplantı kararları alınmaya başlandı.

İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin ardından bu kez Yavuz Ağıralioğlu liderliğindeki Anahtar Parti de acil toplantı kararı aldı.

Partiden yapılan açıklamada, Anahtar Parti Başkanlık Divanı’nın bu akşam saat 19.00’da Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında toplandığı duyuruldu.

Açıklamada, toplantının CHP kurultaylarına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından “acil gündemle” gerçekleştirildiği belirtildi.

AĞIRALİOĞLU: 'DEMOKRASİ YOK SAYILMIŞTIR!'

Toplantı sonrası Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Verilen bu kararın demokrasimize, hukuk sistemimize, ülke ekonomimize ve uluslararası itibarımıza ağır sonuçları olacaktır" dedi.

Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Verilen bu mutlak butlan kararıyla Yüksek Seçim Kurulu, sandık; dolayısıyla demokrasi yok sayılmıştır.

Verilen bu kararın demokrasimize, hukuk sistemimize, ülke ekonomimize ve uluslararası itibarımıza ağır sonuçları olacaktır.

Anahtar Parti olarak her zaman adaletin, demokrasinin, millet iradesinin ve devletin kurumsal varlığının yanında olduğumuzu ifade ederek, kararı doğru bulmadığımızı Türk milletine saygıyla arz ederiz."