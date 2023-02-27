Yavuz Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yavuz Subaşı nereden, neden istifa etti?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:06

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:06

Yavuz Subaşı'nın hayatı ve nereden, neden istifa ettiği arama motorlarına sorulmaya başlandı. İşte, Yavuz Subaşı hakkında merak edilenler...

YAVUZ SUBAŞI KİMDİR?

Yavuz Subaşı, 1961 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Şükrü Yemenicioğlu İlkokulunda, liseyi Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Ömer Seyfettin Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak kendi ofisinde iş hayatına başladı.

Yavuz Subaşı, 1976-1979 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği (1946) Orta Öğretim Komitesi, Milli Gençlik Vakfı İstanbul Şubesi kurucusu ve yine MGV İstanbul İl Başkan Yardımcılığı/İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. Türkiye Gürcistan Dostluk ve Dayanışma Derneği Kurucu Üyeliği, Beşiktaş JK Kongre Üyeliği, Marmara Üniversitesi Mezunları Mensupları Derneği (Mümder) Üyeliği, Yeşilay Üyeliği ve Denetim Kurulu Üyeliği (2006), Dil ve Edebiyat Derneği Kurucu Üyeliği ve yine aynı zamanda Dil ve Edebiyat Derneği Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2008-2014) olmak üzere birçok Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü aktivist olarak görev yaptı.

Refah Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkan Yardımcılığı (1986-1996), Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği (1998), İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği (1994-1999) ve Fazilet Partisi İl Disiplin Kurulu Üyeliği (1999-2001) görevlerinde bulunan Yavuz Subaşı 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi Balıkesir (3.sıra) Milletvekili adayı oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Kurucu İlçe Başkanı (2001-2006), İski Denetim Kurulu Üyeliği (2007-2009), Adalet ve Kalkınma Partisi Sultangazi Belediye Başkan Aday Adaylığı (2009), Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği (2009-2014), Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği (2014-2017), Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adaylığı (2014), yapan Yavuz Subaşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı (2017-2018) görevlerinde bulundu. 2018 yılında yapılan Genel Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Milletvekili seçildi. Ardından yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Kongresinde Partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi seçildi.

YAVUZ SUBAŞI ÖZEL YAŞAMI

Yavuz Subaşı, evli ve üç çocuk babasıdır.

YAVUZ SUBAŞI NEREDEN, NEDEN İSTİFA ETTİ?

26 Şubat akşamı oynanan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması öncesinde stadyumda 'Hükümet istifa' sloganları yükseldi. Olayın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Beşiktaş JK üyeliklerinden istifa etmişti. Son olarak AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'da sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.