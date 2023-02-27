MHP'den sonra AKP'li Yavuz Subaşı da Beşiktaş'tan istifa etti

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:31

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:42

Dün oynanan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması öncesinde stadyumda 'Hükümet istifa' sloganları yükseldi. Olayın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Beşiktaş JK üyeliklerinden istifa etmişti. Son olarak AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'da sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Subaşı, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza , Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27 .02.2023 tarihi ile @Besiktas kongre üyeliğinden istifa ediyorum."