MHP'den sonra AKP'li Yavuz Subaşı da Beşiktaş'tan istifa etti

Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki "hükümet istifa" protestosunun ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Olayın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İsmail Özdemir ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldıklarını açıklamıştı. Son olarak AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da sosyal medya üzerinden Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:31
MHP'den sonra AKP'li Yavuz Subaşı da Beşiktaş'tan istifa etti
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Dün oynanan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması öncesinde stadyumda 'Hükümet istifa' sloganları yükseldi. Olayın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Beşiktaş JK üyeliklerinden istifa etmişti. Son olarak AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'da sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Subaşı, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza , Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27 .02.2023 tarihi ile @Besiktas kongre üyeliğinden istifa ediyorum." 


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