MHP'den sonra AKP'li Yavuz Subaşı da Beşiktaş'tan istifa etti
Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki "hükümet istifa" protestosunun ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Olayın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İsmail Özdemir ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldıklarını açıklamıştı. Son olarak AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da sosyal medya üzerinden Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Dün oynanan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması öncesinde stadyumda 'Hükümet istifa' sloganları yükseldi. Olayın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Beşiktaş JK üyeliklerinden istifa etmişti. Son olarak AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'da sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Subaşı, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza , Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27 .02.2023 tarihi ile @Besiktas kongre üyeliğinden istifa ediyorum."
Böyle taraftarlık olmaz.— Yavuz Subaşı ???? (@YavuzSubasi) February 26, 2023
Bunun adı ;Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımıza , Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27 .02.2023 tarihi ile @Besiktas kongre üyeliğinden istifa ediyorum.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Kılıçdaroğlu'na tam yetki
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!