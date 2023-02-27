Necmettin Batırel kimdir, kaç yaşında, nereli? Necmettin Batırel neden istifa etti?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:43

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:44

Televizyon kanallarında yaptığı açıklamalar ile sık sık yurttaşlar tarafından eleştirilen Necmettin Batırel'in hayatı arama motorlarında aratılamaya başlandı. İşte, Necmettin Batırel hakkında merak edilenler...

NECMETTİN BATIREL KİMDİR?

Ekonomist, borsa yazarı ve sunucu olan Necmettin Batırel, 1946 yılında İstanbul’da doğdu. Necmettin Batırel, 2022 yılı itibariyle 76 yaşındadır. Gazetecilik Yüksek Okulunu 1968 yılında bitirdi. Son havadis, babialıde sabah, Türkiye gazetelerinde muhabirlikten, ekonomi müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğüne kadar yazılı ve görsel basının tüm kademelerinde görev yaptı.

2002 - 2013 yılları arasında TGRT haber televizyonunda piyasa analizi yaptı.

Türkiye Gazetesinde Salı ve Cumartesi günleri ekonomi yazmaktadır. 18 Şubat 2016'dan itibaren TRT haber televizyonunda ekonomi 7/24 programının tüm editörlüğünü yapmaktadır.

45 yıllık evli olan Necmettin Batırel iki oğlundan birini 2015 yılında kaybetti.

NECMETTİN BATIREL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Necmettin Batırel istifa ettiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Bugünden itibaren Beşiktaş taraftarlığımı mezara gömdüm. Sporu siyasete alet ettiler. Yazıklar olsun. Utanın be utanın Erdoğan olmasaydı o stada asla kavuşamazdınız.