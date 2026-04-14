Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kamuya devri 2028 yılına ertelenmişti: 4 yıllık uzatmaya geçiştirmelik yanıtlar!

Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ - Astaldi Ortak Girişim Grubu tarafından 2013 yılında inşaatına başlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, ihale sözleşmesinde kamuya devrinin 2024 yılına planlanmasına karşın bu tarihin 2028 yılına kadar uzatıldığını belirtti. Bu erteleme kararının gerekçesinin “iş artışı ve proje revizyonları” olarak ifade edildiğine işaret eden Özdağ, “Söz konusu projenin işletme süresinin uzatılmasının nedenleri, kamu mâliyesine etkileri ve sözleşme şartlarının güncel durumu hakkında kamuoyu tarafından ayrıntılı açıklama talep edilmektedir” dedi.

Özdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, köprünün kamuya devrinin neden 2024’ten 2028 yılına ertelendiği, kamuya devir tarihinin uzatılması sonucunda geçiş garantileri kapsamında devlet adına bütçeden yapılacak garanti ödemelerinin toplam tutarının ne kadar olduğu, bu tutarın kamu maliyesine yıllık etkileri ve 2024-2028 dönemine ilişkin tahmini yüklerin açıklanmasını istedi. Özdağ, başlangıçta belirlenen sözleşme geçiş ücreti ile son açıklanan ücret arasında farklılık varsa bunun gerekçelerinin ne olduğu, erteleme ile birlikte sözleşme şartlarında herhangi bir revizyon, uzatma ya da yeniden müzakere yapılıp yapılmadığı gibi çok sayıda soru yöneltti.

YANITSIZ KALDI

Bakan Uraloğlu ise önergeye verdiği yanıtta, kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılan ve görevli şirket tarafından işletilen projelerde tüm iş ve işlemlerin, mevzuatına uygun olarak uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtmekle yetindi. Uraloğlu, diğer sorulara ise hiçbir yanıt vermedi.