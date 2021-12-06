Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde iki kamyonet ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde saat 10.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edirne istikametinde gerçekleşen kazada iddiaya göre, 34 DE 1689 plakalı kumaş yüklü kamyonetin lastiği patladı. Sürücü kamyoneti sağ şeritte aniden durdurdu. Bu sırada 44 BJ 064 plakalı kamyon ve 01 BF 670 plakalı TIR kamyonete arkadan çarptı.
YURTTAŞLAR HABER VERDİ
Zincirleme trafik kazasını gören çevredeki yurttaşlar durumu itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Kumaş yüklü olduğu belirtilen kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralanırken araçlarda ise hasar oluştu. Yol bakım ekipleri iki şeridi de kapattı.
Etrafa saçılan kumaşlar ile araçlar kaldırıldıktan sonra köprü üzerinde trafik normale döndü.
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