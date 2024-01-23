Yaya geçidi üzerinde yolcu indirirken kaza yaptı!
Düzce’de D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya geçidi üzerinde yolcu indirmeye çalışan minibüs ile otomobil çarpıştı.
D-100 karayolu Kervan Kaşağı mevkiinde öğlen saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Bolu istikametinden Düzce istikametine seyreden Ş.A.’nın kullandığı 81 FN 989 plakalı yolcu minibüsü, Kervan Kavşağı mevkiinde karayolu üzerinde bulunan yaya geçidinde yolcu indirmek için durdu.
Yolcusunu indiren minibüs hareket ettiği sırada, aynı istikamette seyreden E.G.’nin kullandığı 81 ED 126 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
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