Balıkesir’de feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Kepsut ilçesinde yoldaki buzlanma sonucu infaz koruma aracı ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, 7’si infaz koruma memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:15
Balıkesir’de feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
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Balıkesir’den Kepsut ilçesi istikametinde hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BALMEK eğitimcisi Vildan Hancısabah saat 8.45 sıralarında otomobilin hakimiyetini kaybederek, Kepsut’tan Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan infaz koruma aracına çarptı.

Sürücülerin şiddetli bir çarpışmadan kaçınmak için yaptıkları manevra ile yoldaki gizli buzlanma sonucu iki araçta yol kenarı savruldu. Olayda otomobil sürücüsü Vildan Hancı hayatına kaybederken, infaz koruma aracı şoförü ve 7 infaz koruma memuru yaralandı.

KAZANIN NEDENİ BUZLANMA!

Olay yerine gelen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Buzlanma nedeni ile kontrolünü kaybederek ceza evi gardiyan servisi ile çarpışan araçta hayatını kaybeden BALMEK hocamız Vildan Hancı’ya Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabırlılar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”


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