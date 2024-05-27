Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:36

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:36

Kaza, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na, Mehmet K. idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı. Kadın kamyonun altında sürüklenirken, Çetinoğlu çevredekilerin çığlıkları ile aracını durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü polis merkezine götürüldü. Kadının yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığını gören Ahmet Akbal , "Kamyon, ilk sağ önden vurdu. Sonra altına aldı, çok kötü bir durum" dedi.