Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü

Zonguldak'ta yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na, hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında sürüklenen Çetinoğlu, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:36
Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
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Kaza, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na, Mehmet K. idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı. Kadın kamyonun altında sürüklenirken, Çetinoğlu çevredekilerin çığlıkları ile aracını durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü polis merkezine götürüldü. Kadının yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığını gören Ahmet Akbal , "Kamyon, ilk sağ önden vurdu. Sonra altına aldı, çok kötü bir durum" dedi.


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