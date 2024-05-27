Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
Zonguldak'ta yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na, hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında sürüklenen Çetinoğlu, hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na, Mehmet K. idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı. Kadın kamyonun altında sürüklenirken, Çetinoğlu çevredekilerin çığlıkları ile aracını durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü polis merkezine götürüldü. Kadının yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığını gören Ahmet Akbal , "Kamyon, ilk sağ önden vurdu. Sonra altına aldı, çok kötü bir durum" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- 'Başımızda bir gulyabani var...'
- 1 kişi gözaltına alındı
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- THY’den açıklama geldi!
- 'Hedef iç çatışma'
- Tanju Özcan'dan, Bahçeli'ye çağrı
- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile ne görüştüğünü açıkladı
- Fenerbahçe'nin 6 gollü galibiyeti şampiyonluğa yetmedi