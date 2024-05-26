Bakırköy’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, orta refüje çarparak takla attı. Kazada yaralan 1’i ağır 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 13:45
Bakırköy’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 06 AEM 430 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç cadde üzerinde bulunan orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

YARALILAR VAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1’i ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Ambulans haberleri BAKırköy haberleri

İlgili Haberler

Siirt'te devrilen patpatın sürücüsü öldü: 1 kişi yaralandı

Siirt'te devrilen patpatın sürücüsü öldü: 1 kişi yaralandı
Hatalı park uyarısı alan ehliyetsiz sürücü aracını polisin üzerine sürdü

Hatalı park uyarısı alan ehliyetsiz sürücü aracını polisin üzerine sürdü
Ezgi Alya Yiğit davasında sürücüye 1 yıl 8 ay ceza istinafa gidiyor: Kayırma iddiası!

Ezgi Alya Yiğit davasında sürücüye 1 yıl 8 ay ceza istinafa gidiyor: Kayırma iddiası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı
25 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması

25 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, yerel seçim sonrası gelişmeleri değerlendirdi: 'Çözüm üretirsek iktidarız'

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, yerel seçim sonrası gelişmeleri değerlendirdi: 'Çözüm üretirsek iktidarız'
Gül suyu nasıl yapılır? Gül suyunun cilde faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte evde doğal gül suyu yapımı…

Gül suyu nasıl yapılır? Gül suyunun cilde faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte evde doğal gül suyu yapımı…
Cumhurbaşkanlığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Hayvan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ekmekçi’den, iktidarın ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Yaşam hakkı kutsaldır’

Hayvan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ekmekçi’den, iktidarın ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Yaşam hakkı kutsaldır’
Akaryakıtta tabela değişti... Benzine indirim pompaya yansıdı! 25 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişti... Benzine indirim pompaya yansıdı! 25 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Son Dakika… Bingöl’de korkutan deprem!

Son Dakika… Bingöl’de korkutan deprem!