Bakırköy’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, orta refüje çarparak takla attı. Kazada yaralan 1’i ağır 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 06 AEM 430 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç cadde üzerinde bulunan orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi.
YARALILAR VAR
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1’i ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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