Yaya geçidinden geçmek isteyen kadının ölümüne sebep oldu, tahliyesini istiyor!

26 Eylül 2022 Pazartesi, 18:16

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 10 Mayıs 2022 tarihinde 65 yaşındaki Hatice Gündüz, karşıdan karşıya geçmek isterken bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay sonrasında ise “trafik kazası”, “cinayet” tartışması yaşandı.

Hatice Gündüz, 10 Mayıs günü sabah saatlerinde alış-veriş için evinden çıktı. Adana Yüreğir ilçesindeki Karataş caddesi ile Hürriyet caddesi kavşağındaki yaya geçidine gelen Hatice Gündüz, yeşil ışıkta yaya geçidinden geçmek isterken geri geri süratli bir şekilde gelen Mehmet Makineli kontrolünde minibüsün altında kaldı.

Oda TV'nin aktardığına göre; olay sonrasında hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Hatice Gündüz, yoğun bakımda yaklaşık iki hafta kaldı ve hayatını kaybetti. Emniyet yetkililerin hazırladığı kaza tespit tutanağında da, Hatice Gündüz’ün herhangi bir kural ihlali yapmadığı belirtilirken, minibüs şoförü Mehmet Makineli için, “kontrol etmeden geriye manevra yaptı”, arkasına bakmadığı, ilgili trafik yasasını ihlal ettiği ifade edildi. Ayrıca Mehmet Makineli’nin hızının da olması gerekenden fazla olduğu ifade edildi.

Buna karşın olay sonrasında tutuklanan Mehmet Makineli, kısa süre sonra serbest bırakıldı. Emniyetin raporu, kaza tespit tutanağı ve görgü tanıklarının anlatımlarına rağmen Mehmet Makineli’nin serbest bırakılması tartışmalara neden oldu.

65 yaşında yaya yolundan geçerken öldürülen Hatice Gündüz’ün çocukları Handan Kaloğulları, Meral Urtekin, Fidal Kaya ve İnan Kaloğulları, minibüs şoförü Mehmet Makineli’den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine bir üst mahkeme Adana 14. Asliye Ceza mahkemesinin kararını aksine Mehmet Makineli’nin tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Davanın duruşması 29 Eylül Perşembe günü Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hatice Gündüz’ün ailesinin avukatı “Taksirle ölüme sebep olma” suçundan minibüs şoförünün ceza almasını isterken, minibüs şoförü suçlamayı reddediyor.

İşte kaza tespit tutanağı:



