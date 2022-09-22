AKP'li milletvekili ve danışmanı trafik kazasında yaralandı
AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora ve danışmanı, Trabzon’da, içinde bulundukları otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpması sonucu hafif yaralandı.
AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın içinde bulunduğu 34 RB 7788 plakalı otomobil, yağış nedeniyle Trabzon Akyazı Tüneli mevkisindeki kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, savruldu.
Otomobil kendi etrafında dönerek, kaldırıma çarparak durdu. Kazada sürücü ile Milletvekili Cora ve danışmanı Tayfun Yurtsever, hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Cora ve ekibi, gelen başka araçla bölgeden ayrıldı. Kaza yapan otomobil de çekici ile götürüldü.
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