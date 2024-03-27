Yaya geçidine aldırış etmeyen sürücü çocuğa çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisikleti ile yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:47
Yaya geçidine aldırış etmeyen sürücü çocuğa çarptı
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Kaza Çetin Emeç Caddesi Bahçelievler Camii önündeki yaya geçidinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre yolun karşısına geçmekte olan A.G.Ş.'nin (13) kullandığı bisiklete, Çetin Emeç Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Hasip T.'nin kullandığı 07 BLA 671 plakalı otomobil çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp asfalta düşerek yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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