Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:17

Güncelleme: 27.03.2024 - 00:17

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 26 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Haftanın 4. dokunulmazlık oyunu içim mavi ve kırmızı takım sembolleri düşürmeye çalıştılar.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu 11-12'lik skorla MAVİ TAKIM kazandı.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım ada konseyinde eleme adayını belirledi. Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Mavi takımdan Berna oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2024 yarışmasında dokunulmazlığı kaybeden mavi takım eleme adayı olarak Aysu'yu seçtiler. Böylelikle haftanın ikinci eleme adayı Aysu oldu.

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oylama sonucunda haftanın ilk kadın eleme adayı kırmızı takımdan Aleyna oldu.